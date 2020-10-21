Компанія Косюка надала чергову допомогу медикам на понад 1 млн грн

ukru
18:42 • 20916 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 45838 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 68826 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 107101 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 114223 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 114795 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 148225 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124670 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124422 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123725 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

19 березня, 10:59 • 82885 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

19 березня, 11:04 • 95037 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

19 березня, 11:28 • 105320 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

19 березня, 11:39 • 104084 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 89825 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 64970 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 89805 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 71152 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 148218 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 115034 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 46932 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 55208 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 106895 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125275 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 124728 перегляди
Актуальне
Компанія Косюка надала чергову допомогу медикам на понад 1 млн грн

Компанія Косюка надала чергову допомогу медикам на понад 1 млн грн

Київ • УНН

 • 6044 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Компанія МХП передала чергову партію допомоги медикам Черкаської області на понад 1 млн грн. Про це повідомляє прес-служба, передає УНН.

Мова про партію засобів індивідуального захисту та обладнання, які отримали медустанови Черкас і Канева.

"Загальна вартість чергової допомоги МХП – 1,043 млн гривень", - уточнили в МХП.

Так, зокрема, Центральна районна лікарня Канева отримала 4 кисневі концентратори, 5 ультрафіолетових бактерицидних ламп та монітор пацієнта на загальну суму понад 180 тис. грн.

"Сьогодні в інфекційному відділенні ЦРЛ в наявності 8 кисневих концентраторів і всі вони задіяні, тому додаткові 4 серйозно підсилять можливості лікарні. Монітор дозволить комплексно спостерігати за основними показниками життєдіяльності пацієнтів, лампи будуть використовуватися для знезараження приміщень", - розповіли в МХП, посилаючись на дані канівських медиків.

Там уточнили, що Канівську ЦРЛ віднесено до лікарень першої хвилі у лікуванні хворих на коронавірус. Лікарі кажуть, що все отримане обладнання є вкрай необхідним для міста, яке вже більше місяця (з 14 вересня – ред.) перебуває у "червоній зоні".

Водночас, у Черкаський обласний діагностичний центр МХП передав обладнання для ендоскопічних досліджень – відеофіброларингоскоп фірми “Карл Шторц”.

"Вартість цього високотехнологічного обладнання – 580 тис. грн. За його допомогою лікарі зможуть проводити необхідні для профілактики, діагностики та лікування захворювань гортані ендоскопічні дослідження", - розповіли в МХП.

Крім того, Черкаська обласна лікарня отримала партію комбінезонів, рукавичок, окулярів та інших засобів індивідуального захисту на суму 280 тис. грн.

Черкащина для МХП – стратегічно важлива область, коментує координатор Черкаського обласного штабу протидії коронавірусу від МХП Руслан Пономаренко. Тут зосереджена велика кількість виробничих потужностей компанії, проживає багато працівників та орендодавців, за життя яких агрохолдинг несе відповідальність, додає він.

"Ми поставили перед собою завдання, щоб кожен житель ОТГ, наш працівник, член його родини чи друг мав можливість доступу до безпечного та найсучаснішого медичного обслуговування.

За час епідемії лише Черкаській обласній лікарні ми передали обладнання та засобів індивідуального захисту на суму понад 5 млн грн. Це й апарати ШВЛ, і кисневі концентратори, і монітори пацієнта. Обладнання зараз допомагає у лікуванні хворих на коронавірус, рятує їх життя.

Сьогодні ж ми передаємо Черкаській обласній лікарні відеофіброларингоскоп – це своєрідна “Tesla” серед обладнання такого типу", - підкреслив Пономаренко, додаючи, що всі закупівлі здійснюються через платформу "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19", яка консолідувала зусилля влади, бізнесу та громадськості Черкаської області у боротьбі з коронавірусом.

Раніше компанія МХП Юрія Косюка надала державі понад 84 млн грн на подолоння коронавірусу. Кошти спрямовані зокрема Вінницькій та Черкаській областям - регіонам присутності компанії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92