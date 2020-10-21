Компанія Косюка надала чергову допомогу медикам на понад 1 млн грн

Мова про партію засобів індивідуального захисту та обладнання, які отримали медустанови Черкас і Канева.

"Загальна вартість чергової допомоги МХП – 1,043 млн гривень", - уточнили в МХП.

Так, зокрема, Центральна районна лікарня Канева отримала 4 кисневі концентратори, 5 ультрафіолетових бактерицидних ламп та монітор пацієнта на загальну суму понад 180 тис. грн.

"Сьогодні в інфекційному відділенні ЦРЛ в наявності 8 кисневих концентраторів і всі вони задіяні, тому додаткові 4 серйозно підсилять можливості лікарні. Монітор дозволить комплексно спостерігати за основними показниками життєдіяльності пацієнтів, лампи будуть використовуватися для знезараження приміщень", - розповіли в МХП, посилаючись на дані канівських медиків.

Там уточнили, що Канівську ЦРЛ віднесено до лікарень першої хвилі у лікуванні хворих на коронавірус. Лікарі кажуть, що все отримане обладнання є вкрай необхідним для міста, яке вже більше місяця (з 14 вересня – ред.) перебуває у "червоній зоні".

Водночас, у Черкаський обласний діагностичний центр МХП передав обладнання для ендоскопічних досліджень – відеофіброларингоскоп фірми “Карл Шторц”.

"Вартість цього високотехнологічного обладнання – 580 тис. грн. За його допомогою лікарі зможуть проводити необхідні для профілактики, діагностики та лікування захворювань гортані ендоскопічні дослідження", - розповіли в МХП.

Крім того, Черкаська обласна лікарня отримала партію комбінезонів, рукавичок, окулярів та інших засобів індивідуального захисту на суму 280 тис. грн.

Черкащина для МХП – стратегічно важлива область, коментує координатор Черкаського обласного штабу протидії коронавірусу від МХП Руслан Пономаренко. Тут зосереджена велика кількість виробничих потужностей компанії, проживає багато працівників та орендодавців, за життя яких агрохолдинг несе відповідальність, додає він.

"Ми поставили перед собою завдання, щоб кожен житель ОТГ, наш працівник, член його родини чи друг мав можливість доступу до безпечного та найсучаснішого медичного обслуговування.

За час епідемії лише Черкаській обласній лікарні ми передали обладнання та засобів індивідуального захисту на суму понад 5 млн грн. Це й апарати ШВЛ, і кисневі концентратори, і монітори пацієнта. Обладнання зараз допомагає у лікуванні хворих на коронавірус, рятує їх життя.

Сьогодні ж ми передаємо Черкаській обласній лікарні відеофіброларингоскоп – це своєрідна “Tesla” серед обладнання такого типу", - підкреслив Пономаренко, додаючи, що всі закупівлі здійснюються через платформу "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19", яка консолідувала зусилля влади, бізнесу та громадськості Черкаської області у боротьбі з коронавірусом.

Раніше компанія МХП Юрія Косюка надала державі понад 84 млн грн на подолоння коронавірусу. Кошти спрямовані зокрема Вінницькій та Черкаській областям - регіонам присутності компанії.