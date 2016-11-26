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Комітет з проведення похорону Ф.Кастро створили на Кубі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Організаційна комісія Центрального комітету (комуністичної) партії і держави з проведення похоронних заходів команданте Фіделя Кастро створена на Кубі. Лідера кубинської рефолюції поховають у місті Про це УНН передає із посиланням на USA Today.

Комітет з проведення похорону Ф.Кастро створили на Кубі

Комітет повідомив, що доставка праху кубинського лідера з Гавани в місто Сантьяго-де-Куба розпочнеться 30 листопада і триватиме до 3 грудня.

Ця церемонія відбудеться в пам’ять про переможну ходу революції 1959 року під керівництвом Ф.Кастро. Після прибуття праху історичного лідера кубинської революції в Сантьяго-де-Куба там відбудеться масовий мітинг. Церемонія поховання пройде 4 грудня на кладовищі Святої Іфігенії.

Всі охочі зможуть попрощатися з прахом Ф.Кастро в Меморіалі ім.Хосе Марті в кубинській столиці з 9 години ранку за місцевим часом 28 листопада до полудня 29 листопада. Після цього ввечері на Площі Революції в Гавані відбудеться масовий мітинг в зв’язку зі смертю Ф.Кастро.

У зв’язку зі смертю Команданте, на місяць відклали терміни проведення запланованих раніше на 2 грудня масових громадських заходів та військових парадів, присвячених 60-річчю від дня висадки революціонерів на чолі з Ф.Кастро з яхти “Гранма”. Вона сталася на сході країни в 1956 році і знаменувала початок боротьби з диктатурою Фульхенсіо Батісти, що завершилася 1 січня 1959 року перемогою революції.

На період жалоби скасували всі громадські і культурні заходи, прапор країни буде приспущено на будівлях державних установ і військових частин, радіо і телебачення обмежаться передачею інформаційних блоків, а також транслюватимуть програми патріотичної та історичної тематики.

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