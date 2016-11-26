Комитет по проведению похорон Ф.Кастро создали на Кубе

Комитет сообщил, что доставка праха кубинского лидера из Гаваны в город Сантьяго-де-Куба начнется 30 ноября и продлится до 3 декабря.

Эта церемония состоится в память о победном шествии революции 1959 года под руководством Ф.Кастро. По прибытии праха исторического лидера кубинской революции в Сантьяго-де-Куба там состоится массовый митинг. Церемония захоронения пройдет 4 декабря на кладбище Святой Ифигении.

Все желающие смогут проститься с прахом Ф.Кастро в Мемориале им.Хосе Марти в кубинской столице с 9:00 утра по местному времени 28 ноября до полудня 29 ноября. После этого вечером на Площади Революции в Гаване состоится массовый митинг в связи со смертью Ф.Кастро.

В связи со смертью Команданте, на месяц отложили сроки проведения запланированных ранее на 2 декабря массовых общественных мероприятий и военных парадов, посвященных 60-летию со дня высадки революционеров во главе с Ф. Кастро с яхты "Гранма". Она произошла на востоке страны в 1956 году и знаменовала начало борьбы с диктатурой Фульхенсио Батисты, завершившейся 1 января 1959 года победой революции.

На период траура отменили все общественные и культурные мероприятия, флаги страны будут приспущены на зданиях государственных учреждений и воинских частей, радио и телевидение ограничатся передачей информационных блоков, а также будут транслировать программы патриотической и исторической тематики.