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Комітет з нацбезпеки у четвер проведе засідання щодо вибуху на Рівненському полігоні

Комітет з нацбезпеки у четвер проведе засідання щодо вибуху на Рівненському полігоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Комітет Верховної Ради з національної безпеки та оборони проведе засідання щодо вибуху на Рівненському полігоні у четвер, після проведеного слідчого експерименту. Про це УНН повідомив народний депутат України, член комітету з нацбезпеки Іван Вінник.

“Головне питання комітету у середу — подія, яка трапилась на Рівненському полігоні, внаслідок якої загинуло троє військовослужбовців та є поранені. Ми планували заслухати окремих представників і керівників Міноборони та військової прокуратури з цього питання на комітеті. Але враховуючи те, що слідчий експеримент, де вони так само задіяні, перенесено з вівторка на середу, і будуть присутні там у Рівненській області на полігоні, саме тому ми перенесли це важливе питання з середи на четвер. Щоб вони були присутні там, а потім доповіли комітету, що власне було зроблено”, — повідомив І.Вінник.

Як повідомляв УНН, головний військовий прокурор Анатолій Матіос раніше повідомив, що слідчий експеримент для встановлення причин детонації міномету "Молот" буде проведено у середу 11 липня.

Нагадаємо, 6 липня під час військових навчань на Рівненському полігоні загинули троє бійців 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону, який входить до складу 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади й базується в Ужгороді. Ще дев'ятеро бійців поранені.

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