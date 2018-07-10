Комитет по нацбезопасности в четверг проведет заседание о взрыве на Ровенском полигоне

“Главный вопрос комитета в среду — событие, которое произошло на Ровенском полигоне, в результате которого погибли трое военнослужащих и есть раненые. Мы планировали заслушать отдельных представителей и руководителей Минобороны и военной прокуратуры по этому вопросу на комитете. Но учитывая то, что следственный эксперимент, в котором они так же задействованы, перенесен со вторника на среду, и они будут присутствовать там в Ровенской области на полигоне, мы перенесли это важный вопрос со среды на четверг. Чтобы они присутствовали там, а потом доложили комитету, что собственно было сделано”, — сообщил И.Винник.

Как сообщал УНН, главный военный прокурор Анатолий Матиос ранее сообщил, что следственный эксперимент по установлению причин детонации миномета “Молот” пройдет в среду 11 июля.

Напомним, 6 июля во время военных учений на Ровенском полигоне погибли трое бойцов 15-го отдельного горно-пехотного батальона, который входит в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады и базируется в Ужгороде. Еще девять бойцов ранены.