Комітет з економічної політики ВР заслухає звіт уряду і розгляне відставку голови ФДМУ

"У нас порядок денний: заслуховування звіту КМ України за 2016 рік та друге питання - розгляд заяви голови Фонду державного майна Ігоря Білоуса і внесено проект постанови на ваш розгляд, проект постанови про звільнення з посади голови Фонду державного майна", - сказав голова комітету Андрій Іванчук, після чого порядок денний засідання комітету був затверджений членам комітету.

Нагадаємо, очільник уряду В.Гройсман запевнив, що не створює свою політсилу.