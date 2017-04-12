Комітет з економічної політики ВР заслухає звіт уряду і розгляне відставку голови ФДМУ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. На сьогоднішньому засіданні комітету ВР з питань економічної політики депутати заслуховують звіт Прем'єр-міністр Володимира Гройсмана про діяльність уряду на наступний рік. Також на цьому засіданні депутати розглянуть питання про звільнення голови фонду Держмайна Ігоря Білоуса із займаної посади, передає кореспондент УНН.
"У нас порядок денний: заслуховування звіту КМ України за 2016 рік та друге питання - розгляд заяви голови Фонду державного майна Ігоря Білоуса і внесено проект постанови на ваш розгляд, проект постанови про звільнення з посади голови Фонду державного майна", - сказав голова комітету Андрій Іванчук, після чого порядок денний засідання комітету був затверджений членам комітету.
Нагадаємо, очільник уряду В.Гройсман запевнив, що не створює свою політсилу.