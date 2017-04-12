Комитет по экономической политике ВР заслушает отчет правительства и рассмотрит отставку председателя ФГИУ

"У нас повестку дня: заслушивание отчета КМ Украины по 2016 и второй вопрос - рассмотрение заявления председателя Фонда государственного имущества Игоря Белоуса и внесен проект постановления на ваше рассмотрение, проект постановления об увольнении с должности председателя Фонда государственного имущества", - сказал председатель комитета Андрей Иванчук, после чего повестка дня заседания комитета был утвержден членам комитета.

Напомним, глава правительства В.Гройсман заверил, что не создает свою политсилу.