Комитет по экономической политике ВР заслушает отчет правительства и рассмотрит отставку председателя ФГИУ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. На сегодняшнем заседании комитета ВР по вопросам экономической политики депутаты заслушивают отчет Премьер-министр Владимир Гройсман о деятельности правительства на следующий год. Также на этом заседании депутаты рассмотрят вопрос об увольнении председателя Фонда госимущества Игоря Белоуса от занимаемой должности, передает корреспондент УНН.
"У нас повестку дня: заслушивание отчета КМ Украины по 2016 и второй вопрос - рассмотрение заявления председателя Фонда государственного имущества Игоря Белоуса и внесен проект постановления на ваше рассмотрение, проект постановления об увольнении с должности председателя Фонда государственного имущества", - сказал председатель комитета Андрей Иванчук, после чего повестка дня заседания комитета был утвержден членам комитета.
Напомним, глава правительства В.Гройсман заверил, что не создает свою политсилу.