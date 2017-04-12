Комитет по экономической политике ВР заслушает отчет правительства и рассмотрит отставку председателя ФГИУ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 47951 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104261 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160320 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118256 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117567 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113127 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104666 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107177 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103661 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154613 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Комитет по экономической политике ВР заслушает отчет правительства и рассмотрит отставку председателя ФГИУ

Комитет по экономической политике ВР заслушает отчет правительства и рассмотрит отставку председателя ФГИУ

Киев  •  УНН

 • 10559 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. На сегодняшнем заседании комитета ВР по вопросам экономической политики депутаты заслушивают отчет Премьер-министр Владимир Гройсман о деятельности правительства на следующий год. Также на этом заседании депутаты рассмотрят вопрос об увольнении председателя Фонда госимущества Игоря Белоуса от занимаемой должности, передает корреспондент УНН.

"У нас повестку дня: заслушивание отчета КМ Украины по 2016 и второй вопрос - рассмотрение заявления председателя Фонда государственного имущества Игоря Белоуса и внесен проект постановления на ваше рассмотрение, проект постановления об увольнении с должности председателя Фонда государственного имущества", - сказал председатель комитета Андрей Иванчук, после чего повестка дня заседания комитета был утвержден членам комитета.

Напомним, глава правительства В.Гройсман заверил, что не создает свою политсилу.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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