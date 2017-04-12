Комітет з економічної політики рекомендував ВР взяти до відома звіт уряду за 2016 рік

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Комітет з питань економічної політики рекомендував парламенту взяти до відома звіт про діяльність уряду за 2016 рік. Таке рішення було ухвалено на засіданні комітету ВР з питань економічної політики, передає кореспондент УНН.