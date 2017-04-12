Комитет по экономической политике рекомендовал ВР принять к сведению отчет правительства за 2016 год
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Комитет по вопросам экономической политики рекомендовал парламенту принять к сведению отчет о деятельности правительства за 2016 год. Такое решение было принято на заседании комитета ВР по вопросам экономической политики, передает корреспондент УНН.
Решение было принято подавляющим большинством голосов. Один член комитета воздержался.
После принятия соответствующего решения председатель комитета поручил секретариату подготовить соответствующий проект постановления для рассмотрения в ВР.
Напомним, КИУ назвал наиболее непродуктивных министров правительства В.Гройсмана.