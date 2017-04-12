Комитет по экономической политике рекомендовал ВР принять к сведению отчет правительства за 2016 год

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Комитет по вопросам экономической политики рекомендовал парламенту принять к сведению отчет о деятельности правительства за 2016 год. Такое решение было принято на заседании комитета ВР по вопросам экономической политики, передает корреспондент УНН.