Комітет з економічної політики рекомендував Раді звільнити І.Білоуса

"До Верховної Ради надійшла заява голови ФДМ Ігоря Білоуса за власним бажанням, він просить його звільнити з займаної посади. Для відповідного рішення ми повинні підтримати постанову ВР про звільнення Білоуса Ігоря Олеговича з посади Голови Фонду Державного майна", - сказав голова комітету, народний депутат Андрій Іванчук, після чого за таке рішення проголосували більшість депутатів, один утримався.

Нагадаємо, 10 квітня голова Фонду державного майна України Ігор Білоус подав у відставку.