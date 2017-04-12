Комітет з економічної політики рекомендував Раді звільнити І.Білоуса
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Комітет ВР з питань економічної політики ухвалив проект постанови ВР про звільнення з посади Голови Фонду Державного майна Ігоря Білоуса. Таке рішення було ухвалено переважною більшістю голосів, один член комітету утримався, передає кореспондент УНН.
"До Верховної Ради надійшла заява голови ФДМ Ігоря Білоуса за власним бажанням, він просить його звільнити з займаної посади. Для відповідного рішення ми повинні підтримати постанову ВР про звільнення Білоуса Ігоря Олеговича з посади Голови Фонду Державного майна", - сказав голова комітету, народний депутат Андрій Іванчук, після чого за таке рішення проголосували більшість депутатів, один утримався.
Нагадаємо, 10 квітня голова Фонду державного майна України Ігор Білоус подав у відставку.