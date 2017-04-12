Комитет по экономической политике рекомендовал Раде уволить И.Билоуса

"В Верховную Раду поступило заявление главы ФГИ Игоря Билоуса по собственному желанию, он просит его освободить от занимаемой должности. Для соответствующего решения мы должны поддержать постановление ВР об освобождении И.Билоуса от должности Председателя Фонда государственного имущества", - сказал председатель комитета, народный депутат Андрей Иванчук, после чего за такое решение проголосовали большинство депутатов, один воздержался.

Напомним, 10 апреля председатель Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус подал в отставку.