Комитет по экономической политике рекомендовал Раде уволить И.Билоуса
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Комитет ВР по вопросам экономической политики одобрил проект постановления ВР об освобождении от должности Председателя Фонда государственного имущества Игоря Билоуса. Такое решение было принято подавляющим большинством голосов, один член комитета воздержался, передает корреспондент УНН.
"В Верховную Раду поступило заявление главы ФГИ Игоря Билоуса по собственному желанию, он просит его освободить от занимаемой должности. Для соответствующего решения мы должны поддержать постановление ВР об освобождении И.Билоуса от должности Председателя Фонда государственного имущества", - сказал председатель комитета, народный депутат Андрей Иванчук, после чего за такое решение проголосовали большинство депутатов, один воздержался.
Напомним, 10 апреля председатель Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус подал в отставку.