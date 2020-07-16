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Комітет ВР виступив проти стягнення плати за максимальну вагу тільки з іноземних перевізників

Комітет ВР виступив проти стягнення плати за максимальну вагу тільки з іноземних перевізників

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом не підтримує пропозицію про стягнення збору за проїзд з вантажівок іноземних перевізників. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення пресслужби Верховної Ради.

“Проект Закону „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження плати за використання автомобільних доріг загального користування“ (№ 3544), яким запроваджується збір за проїзд із транспортних засобів з максимальною дозволеною загальною масою 12 т. Оскільки перехідні положення проекту містять норму, де йдеться про стягнення плати виключно з транспортних засобів іноземних перевізників, які здійснюють транзитні перевезення територією України, це, на думку експертів Комітету, не повною мірою враховує положення Директиви 2006/38/ ЄС та 2011/76/ЄС. Останні забороняють дискримінацію операторів ринку перевезень за будь-якою ознакою. Комітет ухвалив висновок, що документ частково узгоджується з нормами права ЄС, але потребує доопрацювання з метою усунення дискримінаційних положень”, — йдеться у повідомленні.

Також на сьогоднішньому засіданні комітет розглянув проект Закону “Про ратифікацію Гарантійної угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект „Програма підвищення надійності підстанцій“)” (№ 0051).

“Документ має стратегічне значення для майбутнього української енергетики, оскільки відкриває Україні можливість отримати позику від ЄІБ у розмірі 136 мільйонів євро. Кошти будуть спрямовані на „Програму підвищення надійності підстанцій“, мета якої замінити застаріле обладнання високовольтних підстанцій, щоб воно відповідало європейським стандартам”, — йдеться у повідомленні.

Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект за основу та в цілому.

Члени Комітету розглянули ряд законопроектів, що належать до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, регулюються нормами і принципами СОТ та стосуються зобов’язань України в рамках Ради Європи та Угоди про асоціацію.

Таким, що не відповідає міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції Комітет визнав законопроект “Про внесення змін до Закону України „Про публічні закупівлі“ щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості” (№ 3739). Проект пропонує змінити процедуру публічних закупівель для певних груп продукції машинобудування. Зокрема, встановити обов’язкові вимоги щодо локалізації їхнього виробництва. Комітет вважає, що положення щодо локалізації виробництва суперечать міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.

Також члени Комітету розглянули проект Закону “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо гармонізації політики оподаткування в Україні з країнами ЄС для покращення інвестицій та добросовісної конкуренції” (№ 3502) та альтернативний до нього № 3502-1.

Основний законопроект, зокрема, пропонує запровадити ставку акцизного податку для тютюнових відходів у процесі виробництва тютюнових виробів на рівні 5 гривень за кілограм, а також скасувати мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни для тютюнових виробів.

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Комітет ухвалив рішення звернутися до Антимонопольного комітету, щоб отримати висновок щодо впливу цих документів на конкурентне середовище в Україні і після цього планує надати свій висновок щодо відповідності згаданих законопроектів праву ЄС.

Як повідомляв УНН, комітет ВР підтримав законопроект, який дозволяє компенсувати великі вклади до збанкрутілих банків.

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