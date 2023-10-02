Комітет ВР рекомендував до другого читання законопроєкт про зміни у бюджет-2023: хто може отримати менше, ніж планувалось
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Комітет ВР з питань бюджету рекомендував до другого читання законопроєкт 10038 про зміни в бюджет-2023. При підготовці законопроекту до другого читання Комітет опрацював 1032 поправок, 10 з яких були враховані частково або повністю. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, пише УНН.
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"Комітет рекомендував до другого читання законопроєкт про зміни в бюджет-2023. Нагадаю, що законопроєктом пропонується збільшити видатки цьогорічного бюджету на 317 млрд грн, з яких майже 303 млрд грн пропонується спрямувати на потреби оборони", - написала Підласа.
Деталі
За її словами, документи пропонується збільшити видатки (основні позиції):
- на допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам (+16,5 млрд грн),
- на "швидке відновлення" (грант Європейського Союзу) (+5,97 млрд грн).
МЗС, зокрема, для дипломатичних установ в країнах Африки та Аравійського півострова та супровід України в справах проти росії в Міжнародному суді ООН та Арбітражних трибуналах з морського права (+1,2 млрд грн),
- видання шкільних підручників для 5 і 6 класу (+ 552,8 млн грн).
Підласа також наголосила, що при підготовці законопроекту до другого читання Комітет опрацював 1032 поправок, 10 з яких були враховані частково або повністю. Таким чином до 2 читання комітет рекомендує:
- скоротити обсяг збільшення видатків (315,4 млн грн) для Бюро економічної безпеки на 95,2 млн грн (до 220 млн грн) і спрямувати ці кошти на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини програмою, та окремі інші програми, які мають невідкладні потреби до кінця бюджетного періоду,
- передбачити видатки для формування статутного капіталу державного підприємства «Агенція закупівель у сфері оборони» у сумі 27 млн грн, скоригувавши на цю суму видатки Міноборони,
- виділити додаткові 3 млн грн на забезпечення централізованим водопостачанням громад у Миколаївський області,
- зберегти на кінець 2023 року на рахунках місцевих бюджетів залишки коштів з субвенції, яка надана з кредиту Європейського інвестиційного банку. Це гроші направлені з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, модернізацію, ремонт об'єктів будівництва соціальної та гуманітарної сфери, а також ЖКГ, що мають вплив на життя громадян.
"Сподіваюсь на підтримку в залі", - резюмувала голова комітету.
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Комітет Верховної Ради з питань бюджету погодив виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на суму 3,35 млрд грн. Кошти будуть спрямовані на реалізацію пілотних проєктів відновлення у п’яти населених пунктах протягом 2023-2025 років.