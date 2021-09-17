Комітет рекомендує Раді прийняти у другому читанні "податковий" законопроект
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній Раді прийняти у другому читанні "податковий" законопроект. Про це в своєму Телеграм-каналі повідомив народний депутат, перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, передає УНН.
Цитата
"Після майже 25-ти годин засідань податковий Комітет Ради проголосував до другого читання № 5600. За -22. Утрималися - 4", - написав Железняк.
Доповнення
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що "податковий" законопроект № 5600 можуть винести на розгляд в ВР в четвер 23 вересня.
Заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що на наступному засіданні фракції "Слуга народу" депутати обговорять найважливіші законопроекти - так званий ресурсний № 5600 і № 5599 про олігархів.