Комітет рекомендує Раді прийняти у другому читанні "податковий" законопроект

Цитата

"Після майже 25-ти годин засідань податковий Комітет Ради проголосував до другого читання № 5600. За -22. Утрималися - 4", - написав Железняк.

Доповнення

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що "податковий" законопроект № 5600 можуть винести на розгляд в ВР в четвер 23 вересня.

Заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що на наступному засіданні фракції "Слуга народу" депутати обговорять найважливіші законопроекти - так званий ресурсний № 5600 і № 5599 про олігархів.