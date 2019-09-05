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Колишній президент Латвії проходить як свідок у справі про корупцію

Колишній президент Латвії проходить як свідок у справі про корупцію

Київ • УНН

 • 8791 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Колишній президент Латвії Раймонд Вейоніс проходить як свідок у кримінальній справі, яку розслідує Бюро по запобіганню та боротьбі з корупцією (KNAB). Про це повідомляє УНН з посиланням на Delfi.

"Бюро по запобіганню та боротьбі з корупцією (KNAB) у вівторок допитало колишнього президента Латвії Раймонда Вейоніса. Екс-президент перебував у бюро і відповідав на питання слідчих. Він у цій справі проходить як свідок і підписав договір про нерозголошення", - йдеться уповідомленні.

Перебування Вейоніса в офісі KNAB підтверджено і фотографіями агентства LETA, на яких видно автомобіль колишнього президента, який виїжджає з двору бюро.

Як відомо, у вівторок представники десятьох найбільших будівельних фірм Латвії побували у будинку KNAB. Їх підозрюють у картельній змові та хабарництві. Співробітники бюро побували у Валмієрськый думі і допитали колишнього політика Інгмара Лідаку. У свою чергу, представники ради з конкуренції відвідали офіс компаній Merks і Rere grupa.

У вересні 2018 року KNAB почав процес про хабарництво у великих розмірах, а також перевищення і зловживання повноваженнями у корисливих цілях. Бюро вважає, що з 2015 до середини 2018 року великі латвійські будівельні компанії підкуповували посадових осіб, щоб ті ухвалювали рішення в їх інтересах. Суми хабарів становили від 25 тисяч до кількох сотень тисяч євро.

Нагадаємо, главу Банку Латвії затримано у справі про вимагання хабарів.

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