Бывший президент Латвии проходит как свидетель по делу о коррупции
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Бывший президент Латвии Раймонд Вейонис проходит как свидетель по уголовному делу, которое расследует Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Delfi.
"Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) во вторник допросило бывшего президента Латвии Вейонис. Экс-президент находился в бюро и отвечал на вопросы следователей. Он в этом деле проходит как свидетель и подписал договор о неразглашении", - говорится уповидомленни.
Пребывание Вейонис в офисе KNAB подтверждается и фотографиями агентства LETA, на которых видно автомобиль бывшего президента, выезжает со двора бюро.
Как известно, во вторник представители десяти крупнейших строительных фирм Латвии побывали в доме KNAB. Их подозревают в картельном сговоре и взяточничестве. Сотрудники бюро побывали в Валмиерской думе и допросили бывшего политика Ингмара Лидака. В свою очередь, представители совета по конкуренции посетили офис компании Merks и Rere grupa.
В сентябре 2018 KNAB начал процесс о взяточничестве в крупных размерах, а также превышение и злоупотребление полномочиями в корыстных целях. Бюро считает, что с 2015 до середины 2018 большие латвийские строительные компании подкупали должностных лиц, чтобы те принимали решения в их интересах. Суммы взяток составляли от 25 000 до нескольких сотен тысяч евро.
Напомним, глава Банка Латвии задержан по делу о вымогательстве взяток.