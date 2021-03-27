Колишній лідер "Шахтаря" про вставання на коліно та расизм: не бачу ніякого прогресу

Деталі

Вілліан зізнався, що проблеми із расизмом не змінилися, і на них продовжують не звертати увагу.

Цитата

“Я не знаю, чи можна зробити те, що неможливо зробити. Є відповідні люди, щоб впоратися з такою ситуацією, щоб змінити її. Ми, гравці, намагаємося зіграти свою роль, намагаючись зробити щось якимось чином. Люди у владі повинні це змінити. Поза сумнівом, я не бачу ніякого прогресу. Ми продовжуємо вставати на коліно на полі перед іграми, але я не бачу ніяких поліпшень.

Ми постійно бачимо, що подібні ситуації відбуваються, а заходи не приймаються. Тільки коли почнуть вживати необхідних заходів, карати тих, кого потрібно карати, тоді ситуація почне поліпшуватися. Поки немає прогресу, але ми робимо цей жест перед матчами”, — наголосив Вілліан.

Доповнення

Цього сезону 32-річний бразилець відіграв за “Арсенал” в 30-ти матчах і відзначився 7-ма результативними передачами. З 2007 по 2012 роки Вілліан виступав за “Шахтар” з яким став чотириразовим чемпіоном України, володарем Кубку УЄФА, зігравши 140 матчів (20 голів).