Колишній лідер "Шахтаря" про вставання на коліно та расизм: не бачу ніякого прогресу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Півзахисник лондонського "Арсеналу" Вілліан в ексклюзивному інтерв'ю репортерові "ESPN Brasil", зачепив тему расизму, передає УНН.
Деталі
Вілліан зізнався, що проблеми із расизмом не змінилися, і на них продовжують не звертати увагу.
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“Я не знаю, чи можна зробити те, що неможливо зробити. Є відповідні люди, щоб впоратися з такою ситуацією, щоб змінити її. Ми, гравці, намагаємося зіграти свою роль, намагаючись зробити щось якимось чином. Люди у владі повинні це змінити. Поза сумнівом, я не бачу ніякого прогресу. Ми продовжуємо вставати на коліно на полі перед іграми, але я не бачу ніяких поліпшень.
Ми постійно бачимо, що подібні ситуації відбуваються, а заходи не приймаються. Тільки коли почнуть вживати необхідних заходів, карати тих, кого потрібно карати, тоді ситуація почне поліпшуватися. Поки немає прогресу, але ми робимо цей жест перед матчами”, — наголосив Вілліан.
Доповнення
Цього сезону 32-річний бразилець відіграв за “Арсенал” в 30-ти матчах і відзначився 7-ма результативними передачами. З 2007 по 2012 роки Вілліан виступав за “Шахтар” з яким став чотириразовим чемпіоном України, володарем Кубку УЄФА, зігравши 140 матчів (20 голів).