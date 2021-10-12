Коли Україна почне переробляти власне сміття - Українська екологічна agenda

До обговорення долучились екоактивісти: голова правління ГО “Зелена генерація” та засновник ініціативи “Eco friendly cafe” Олександр Коваль, екс-директор станції Ecola, підприємець Антон Шульга, голова фонду захисту біорізноманіття України Катерина Колосюк, соціальна підприємниця Лідія Соболенко та народна депутатка України Марія Мезенцева.

“Сміття з України купують європейські країни для подальшої переробки в себе. Тобто цей процес є прибутковим. Тоді чому Україна не може на цьому заробляти сама? В українському парламенті є потенціал і політична воля до вирішення екологічних проблем. Саме тому пріоритетним завданням для депутатів 9-го скликання є фінальне прийняття законопроєкту № 2207 „Про управління відходами“”, — прокоментувала народна депутатка України Марія Мезенцева.

Дотримання принципів сортування й утилізації передбачає необхідність змінювати культуру споживання — формувати нові екологічні звички на користь раціонального використання ресурсів природи. Окрім того, бути свідомим потрібно не лише користувачам, а й виробникам, тому держава як уніфікований регулятор може допомогти суспільству реалізувати цей підхід.

“Декілька останніх років ми як громадська організація проводимо освітню кампанію стосовно реалізації принципу свідомого споживання. Це вже давно не тренд, а стійкий запит від суспільства. І саме завдяки таким заходам, як „Українська екологічна agenda“, ми маємо нагоду вибудувати чіткий план переходу до циркулярної економіки у співпраці з народними депутатами”, — прокоментувала мету заходу засновниця ГО “Беззайве” Яна Червінська.