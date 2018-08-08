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"Коктебель": зберігати вино в домашніх умовах треба правильно

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Вино відрізняється від більшості інших продуктів, тим, що воно "живе", і на його смакові характеристики впливають багато факторів, такі як вік, температура зберігання і подачі, вологість приміщення тощо. Якщо умови зберігання вина порушені - фізико-хімічні характеристики та властивості напою починають швидко змінюватися. Корисну інформацію про правила зберігання вина в домашніх умовах УНН публікує на основі порад від експертів відомого українського бренду "Коктебель".

Існує поширений міф, про те, що всі вина з віком стають тільки кращими. Однак це правило стосується не всіх вин, а лише тих, які вже попередньо були витримані в бочці. Водночас більшість вин, які є на нашому ринку за доступною ціною, - це молоді та свіжі вина, які або не витримували в бочках взагалі, або ж витримували зовсім недовго, так звані ординарні, або столові.

Такі молоді вина мають відмінну рису - вони більш ароматні, з нотами свіжих ягід в смаку, їх легко пити і поєднувати з їжею.

Витримані вина, при цьому, - більш самодостатні, вживати їх слід, вловлюючи кожен відтінок смаку.

Молоді ординарні вина рекомендується пити протягом одного року з моменту розливу в пляшку. Але і після цього терміну, вино, безумовно, зберігає свою якість і його можна сміливо купувати.

Перший рік вважається гарантованим терміном, рекомендованим для споживання, але не обмежує термін придатності продукту. Деякі ординарні вина можуть зберігатися і більше трьох років, не втрачаючи при цьому ні смаку, ні запаху. Все залежить від майстерності винороба і умов зберігання.

Звичайно, якщо ви вирішили придбати дороге витримане марочне вино, ви можете розглядати його як інвестицію в майбутнє. Дорогі марочні вина і після 4-5 років зберігання в пляшці можуть дозріти і стати ще кращими.

Разом з тим, незмінною умовою, як для ординарних, так і для марочних вин, є правильні умови зберігання.

Постійна температура

Правильна температура - запорука довгого зберігання вина. Висока температура прискорює процес його старіння і вбиває свіжість і тонкість. При цьому при низькій температурі цей процес буде дуже повільним. Різкі перепади температур можуть зіпсувати пробку, і тоді продукт швидко окислюється. Оптимальною для зберігання виноградного вина вважається температура 10-12°C, для міцних десертних вин - 14-16°С.

Вологість

При зберіганні вина показник вологості повинен перебувати в межах 65-80%. Вологість сприяє природному зволоженню пробки і запобігає її всиханню, що призводить до проникнення в пляшку кисню.

Світло

Вино варто берегти від світла, особливо - від прямих сонячних променів і люмінесцентних світильників. Яскраве світло провокує швидке старіння вина, впливаючи на його якість: у вині з'являється згірклість. Правильне рішення цієї проблеми - це спеціальні вічка або ніші, де вино "ховається" від прямого світла.

Більш чутливими до світла є білі вина, але і червоні теж втрачають свої якості, якщо піддаються надмірному впливу світла. У приміщеннях, де зберігається вино, має бути завжди темно.

 Спокій

Спокій - найважливіша умова при зберіганні вина в приміщенні. Вино не повинно піддаватися коливанням, ударам або вібраціям. "Тривога" значно збільшує швидкість хімічного розпаду напою.

Горизонтальне положення

Більшість фахівців вважають, що вино має зберігатися в горизонтальному положенні. Вважається, що при контакті з вином пробка також впливає на формування смаку. Разом з цим, останні дослідження показали, що допустиме зберігання вина і в вертикальному положенні.Головне, щоб пробка не втрачала пружність і не пропускала кисень всередину пляшки.

Пробка

Пробка - найважливіший фактор збереження вина. Вона повинна бути щільною, пружною і здоровою. Що значить здоровою? Як і будь-який натуральний матеріал, коркові пробки можуть мати в собі сторонні елементи, такі як спори грибка або бактерії. У будь-якого виробника пробок частка такого браку доходить до 5% від партії. Це світові показники. Іноді до покупця може потрапити вино, яке при відкорковуванні має неприємних запах льоху або цвілі. Виною всьому ці 5% браку натуральної коркової пробки. Саме тому у всьому світі виробники вин почали масово переходити на полімерні пробки. Вони більш стерильні і стабільні, на відміну від натуральних. Також вони нейтральні і не вступають в реакцію з вином при контакті, що гарантує стабільність якості всієї партії вина. Деякі виробники все ще вважають кращими органічні класичні коркові пробки, дотримуючись вікових традицій, які так важливі для споживача.

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