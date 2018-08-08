“Коктебель”: хранить вино в домашних условиях следует правильно

Существует распространенный миф, о том, что все вина с возрастом становятся только лучше. Однако это правило касается не всех вин, а лишь тех, которые уже предварительно были выдержанны в бочке. В это же время, основная масса вин, существующих на нашем рынке по доступной цене — это молодые и свежие вина, которые или не выдерживались в бочках вообще, или же выдерживались совсем недолго, так называемые ординарные или столовые.

Такие молодые вина имеют отличительную черту — они более ароматные, с нотами свежих ягод во вкусе, их легко пить и сочетать с пищей.

Выдержанные вина, при этом, — более самодостаточны, употреблять их следует, улавливая каждый оттенок вкуса.

Молодые ординарные вина рекомендуется пить в течение одного года с момента разлива в бутылку. Но и после этого срока, вино, безусловно, сохраняет свое качество и его можно смело покупать.

Первый год считается гарантированным сроком, рекомендованным для потребления, но не ограничивает срок годности продукта. Некоторые ординарные вина могут храниться и более трех лет, не теряя при этом ни вкуса, ни аромата. Все зависит от исходного мастерства винодела и условий хранения.

Конечно, если вы решили приобрести дорогое выдержанное марочное вино, вы можете рассматривать его как инвестицию в будущее. Дорогие марочные вина и после 4-5 лет хранения в бутылке могут дозреть и стать еще лучше.

Вместе с тем, неизменным условием, как для ординарных, так и для марочных вин, являются правильные условия хранения.

Постоянная температура

Правильная температура — залог долгого хранения вина. Высокая температура ускоряет процесс его старения и убивает свежесть и тонкость. При этом при низкой температуре данный процесс будет слишком медленным. Резкие перепады температур могут испортить пробку, и тогда продукт быстро окисляется. Оптимальной для хранения виноградного вина считается температура 10—12°C, для крепких десертных вин — 14—16°С.

Влажность

При хранении вина показатель влажности должен соблюдаться в пределах 65—80%. Влажность способствует естественному увлажнению пробки и предотвращает ее усыхание, которое ведет к проникновению в бутылку кислорода.

Свет

Вино стоит беречь от света, особенно — от прямых солнечных лучей и люминесцентных светильников. Яркий свет провоцирует быстрое старение вина, влияя на его качество: в вине появляется прогорклость. Правильное решение этой проблемы — это специальные ячейки или ниши, где вино “прячется” от прямого света.

Более чувствительными к свету являются белые вина, но и красные тоже теряют свои качества, если подвергаются чрезмерному воздействию света. В помещение, где хранится вино, должно быть всегда темно.

Покой

Покой — важнейшее условие при хранении вина в помещении. Вино не должно подвергаться колебаниям, ударам или вибрациям. “Тревога” значительно увеличивает скорость химического распада напитка.

Горизонтальное положение

Большинство специалистов полагают, что вино должно храниться в горизонтальном положении. Считается, что, соприкасаясь с вином, пробка также влияет на формирование вкуса. Вместе с этим, последние исследования показали, что допустимо хранение вина и в вертикальном положении. Самое главное, чтобы пробка не теряла упругость и не пропускала кислород внутрь бутылки.

Пробка

Пробка — важнейший фактор сохранения вина. Она должна быть плотной, упругой и здоровой. Что значит здоровой? Как и любой натуральный материал, корковые пробки могут иметь в себе посторонние элементы, такие как споры грибка или бактерии. У любого производителя пробок доля такого брака доходит до 5% от партии. Это мировые показатели. Иногда покупателю может попасться вино, которое при откупоривании имеет неприятных запах погреба или плесени. Виною всему эти 5% брака натуральной корковой пробки. Именно поэтому во всем мире производители вин стали массово переходить на полимерные пробки. Они более стерильны и стабильны, в отличие от натуральных. Также они нейтральные и не вступают в реакцию с вином при касании, что гарантирует стабильность качества всей партии вина. Некоторые производители все еще предпочитают органические классические корковые пробки, соблюдая вековые традиции, которые так важны для потребителя.