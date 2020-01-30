Коболєв розповів про долю 3 млрд доларів від Газпрому
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У НАК "Нафтогаз України" чекають на дискусію з урядом щодо стратегії компанії, після чого буде ухвалене рішення щодо використання 2,9 млрд доларів, які за рішенням Стокгольмського арбітражу російське ПАТ "Газпром" виплатив Україні. Про це сказав голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв в інтерв’ю телеканалу "Україна 24", передає УНН.
"Щодо використання грошей, які отримані від Газпрому, які зараз знаходяться повністю на рахунках Нафтогазу, ми чекаємо на дискусію з урядом щодо стратегії Нафтогазу, і після цього буде прийнято рішення, яким чином ці гроші оптимально можна витратити. Поки вони всі знаходяться на наших рахунках, і до завершення цієї дискусії було б некоректно нам вирішувати питання, як їх витрачати", - сказав Коболєв.
Він не заперечив існування можливості використання третини зазначених коштів на видобуток українського газу.
"Я говорив, що є така теоретична можливість", - сказав голова Нафтогазу.
Нагадаємо, 27 грудня 2019 року Газпром виплатив Україні 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.