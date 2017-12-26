Князєв анонсував створення поліції превенції
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У 2018 році планується створення загального підрозділу Національної поліції під назвою "поліція превенції". Про це під час підсумкової прес-конференції заяви голова Нацполіції Сергій Князєв, передає кореспондент УНН.
“Я думаю, що до кінця 2018 року ми зможемо уніфікувати і зробити єдиний стандарт патрульної поліції і поліції громадської безпеки — ми їх об’єднаємо. Не буде два різних департаменти. Думаю, що прийдемо до одного загального підрозділу — це буде називатися „поліція превенції“”, — зазначив С.Князєв.
Як повідомляв УНН, С.Князєв повідомив, що протягом 2017 року у лави Нацполіції було прийнято понад 10 тисяч українців.