Князєв анонсував нові призначення в Нацполіції
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. В центральному апараті Національної поліції готується наказ щодо кадрових ротацій, в тому числі, і серед керівників вищого ешелону. Про це під час брифінгу заявив начальник національної поліції України Сергій Князєв, передає кореспондент УНН.
“У центральному апараті Національної поліції готується великий ротаційний наказ щодо перепризначень низки офіцерів, в тому числі вищого ешелону поліції. Тобто керівників Головних управлінь, в тому числі, як на Сході, так і на Заході. Це планова ротація”, — уточнив Князєв.
Нагадаємо, 3 лютого Національна поліція України анонсувала створення нового підрозділу з боротьби з організованою злочинністю (Департаменту стратегічних розробок НПУ). Попередньо, він має взяти на себе функції, які раніше реалізовувало ГУБОЗ, розформоване у 2015 році.
Наразі триває конкурс на посаду очільника нового Департаменту. Серед претендентів — чинні поліцейські. Зокрема, Роман Мицак, Сергій Матвійчук, Дмитро Узлов та Роман Осуховський.
Деякі ЗМІ стверджують, що найімовірніше, посада дістанеться Сергію Матвійчуку, який раніше вже працював під керівництвом чинного Першого заступника Голови НПУ В’ячеслава Аброськіна. Зауважимо, що саме Аброськін свого часу призначив Матвійчука на посаду головного поліцейського Маріуполя, де той працює і нині.
Додамо, що нещодавно, Вадима Матвійчука було призначено головою НПУ у Дніпропетровській області. Представив його колективу Аброськін особисто. І, за неперевіреними данними, він, начебто, приходиться родичем Матвійчуку.
Як писав УНН, Нацполіція шукає кандидатів і на посади заступників начальника "нового ГУБОЗу" (саме так експерти називають новостворений департамент стратегічних розробок НПУ).
Тим часом, в Україні, за даними ГПУ, спостерігається сплеск організованої злочинності.
Наша країна навіть увійшла до переліку держав світу із надзвичайно високим впливом організованої злочинності на бізнес.