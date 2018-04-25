Князев анонсировал новые назначения в Нацполиции

"В центральном аппарате Национальной полиции готовится большой ротационный приказ о переназначении ряда офицеров, в том числе, высшего эшелона полиции. То есть руководителей Главных управлений, в том числе, как на Востоке, так и на Западе. Это плановая ротация", - уточнил Князев.

Напомним, 3 февраля Национальная полиция Украины анонсировала создание нового подразделения по борьбе с организованной преступностью (Департамента стратегических разработок НПУ). Предварительно, он должен взять на себя функции, которые ранее реализовывало ГУБОП, расформированное в 2015 году.

Сейчас идет конкурс на должность главы нового Департамента. Среди претендентов - действующие полицейские. В частности, Роман Мыцак, Сергей Матвийчук, Дмитрий Узлов и Роман Осуховский.

Некоторые СМИ утверждают, что скорее всего, должность достанется Сергею Матвийчуку, который ранее уже работал под руководством действующего первого заместителя главы НПУ Вячеслава Аброськина. Отметим, что именно Аброськин, в свое время, назначил Матвийчука на должность главного полицейского Мариуполя, где он работает и сейчас.

Добавим, что недавно, Вадим Матвийчук был назначен главой НПУ в Днепропетровской области. Представил его коллективу Аброськин лично. И, по непроверенным данным, он якобы приходится родственником Матвийчуку.

Как писал УНН Нацполиция ищет кандидатов и на должности заместителей начальника "нового ГУБОПа" (именно так эксперты называют новый департамент стратегических разработок НПУ).

Между тем, в Украине, по данным ГПУ, наблюдается всплеск организованной преступности.

Наша страна даже вошла в перечень государств мира с чрезвычайно высоким влиянием организованной преступности на бизнес.