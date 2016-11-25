КМУ та ЄБРР домовилися про реформування “Ощадбанку”

Сьогодні, 25 листопада 2016 року Меморандум порозуміння підписали представники уряду України та ЄБРР - міністр фінансів України Олександр Данилюк, голова правління Ощадбанку Андрій Пишний та керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Франсіс Маліж.

Підписаний документ передбачає надання “Ощадбанку” підтримки в розробці та впровадженні комплексної програми трансформації з метою його комерціалізації та підготовці до наміченої часткової приватизації у 2018 року.

Також, у контексті цього співробітництва ЄБРР може в подальшому інвестувати кошти в акціонерний капітал “Ощадбанку” за умови досягнення останнім ключових цілей процесу трансформації, визначених у Меморандумі.

У відомстві уточнили, що серед перших кроків ЄБРР є включення “Ощадбанку” до Програми сприяння розвитку торгівлі (ПСРТ) з можливістю надання гарантій на суму до 50 мільйонів євро для підтримки українських експортерів та імпортерів.