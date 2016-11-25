КМУ и ЕБРР договорились о реформировании "Сбербанка"

Сегодня, 25 ноября 2016 года Меморандум взаимопонимания подписали представители правительства Украины и ЕБРР - министр финансов Украины Александр Данилюк, председатель правления Сбербанка Андрей Пышный и управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж.

Подписанный документ предусматривает предоставление "Сбербанку" поддержки в разработке и внедрении комплексной программы трансформации с целью его коммерциализации и подготовке к намеченной частичной приватизации в 2018 году.

Также, в контексте этого сотрудничества ЕБРР может в дальнейшем инвестировать средства в акционерный капитал "Ощадбанка" при условии достижения последним ключевых целей трансформации, определенных в Меморандуме.

В ведомстве уточнили, что среди первых шагов ЕБРР является включение "Сбербанка" в Программу содействия развитию торговли (ПСРТ) с возможностью предоставления гарантий на сумму до 50 млн. евро для поддержки украинских экспортеров и импортеров.