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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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КМУ и ЕБРР договорились о реформировании "Сбербанка"

Киев • УНН

 • 11769 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сегодня, 25 ноября 2016 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и правительство Украины согласовали меры по поддержке реформирования крупнейшего украинского государственного банка ПАО "Государственный сберегательный банк Украины". Об этом говорится в пресс-релизе ЕБРР, передает УНН.

КМУ и ЕБРР договорились о реформировании "Сбербанка"

Сегодня, 25 ноября 2016 года Меморандум взаимопонимания подписали представители правительства Украины и ЕБРР - министр финансов Украины Александр Данилюк, председатель правления Сбербанка Андрей Пышный и управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж.

Подписанный документ предусматривает предоставление "Сбербанку" поддержки в разработке и внедрении комплексной программы трансформации с целью его коммерциализации и подготовке к намеченной частичной приватизации в 2018 году.

Также, в контексте этого сотрудничества ЕБРР может в дальнейшем инвестировать средства в акционерный капитал "Ощадбанка" при условии достижения последним ключевых целей трансформации, определенных в Меморандуме.

В ведомстве уточнили, что среди первых шагов ЕБРР является включение "Сбербанка" в Программу содействия развитию торговли (ПСРТ) с возможностью предоставления гарантий на сумму до 50 млн. евро для поддержки украинских экспортеров и импортеров.

 

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