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КМДА: статус Європейської культурної столиці збільшить надходження інвестицій до Києва

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Столиця України заслуговує на статус Європейської культурної столиці і буде такого статусу добиватися. Таку позицію висловила директор Департаменту культури КМДА Діана Попова, яка взяла участь у Першій конференції Європейських культурних столиць у Флоренції, передає УНН з посиланням на офіційний портал Києва.

Присвоєння статусу культурних столиць Європи вперше ініційовано у 1985 році і стало однією із найбільш значущих культурних ініціатив на континенті. Міста обираються на основі культурних програм, які обов’язково повинні мати чітку європейську спрямованість, стимулювати залучення мешканців у культурні проекти і приносити користь місту у довгостроковій перспективі.

“Отримання статусу Європейської культурної столиці — це можливість укріпити позитивний імідж, залучити туристів і розвинути культурні напрями та креативні індустрії, які вже зараз приносять європейським містам більше надходжень у бюджет, ніж промисловість. Статус культурної столиці позитивно впливає не тільки на культурне життя міста, а й на його економічний розвиток”, — зазначив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.

Одним із прикладів зв’язку між культурою та економікою є фінське місто Турку, яке інвестувало близько 55 млн євро у свою “дорожню карту” зі здобуття статусу Європейської культурної столиці, у 2011 році такий статус отримало. І вже в 2011 році статус приніс місту дохід у розмірі 200 млн євро, а в наступні роки — ще 20 мільйонів.

“Хоча певні міста обираються столицями культури лише на рік, вони залишаються ними назавжди, бо це свідомий вибір міської влади і громадян, який зобов’язує підтримувати такий статус і надалі. Будемо наполегливо працювати, щоб отримати престижний статус і для Києва”, — прокоментувала Діана Попова.

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