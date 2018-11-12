КГГА: статус Европейской культурной столицы увеличит поступления инвестиций в Киев

Присвоение статуса культурных столиц Европы впервые инициировано в 1985 году и стало одной из самых значимых культурных инициатив на континенте. Города избираются на основе культурных программ, которые обязательно должны иметь четкую европейскую направленность, стимулировать привлечение жителей в культурные проекты и приносить пользу городу в долгосрочной перспективе.

"Получение статуса Европейской культурной столицы - это возможность укрепить положительный имидж, привлечь туристов и развить культурные направления и креативные индустрии, которые уже сейчас приносят европейским городам больше поступлений в бюджет, чем промышленность. Статус культурной столицы положительно влияет не только на культурную жизнь города, но и на его экономическое развитие ", - отметил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп.

Одним из примеров связи между культурой и экономикой является финский город Турку, которое инвестировало около 55 млн евро в свою "дорожную карту" по получению статуса Европейской культурной столицы, в 2011 году такой статус получило. И уже в 2011 году статус принес городу доход в размере 200 млн евро, а в последующие годы - еще 20000000.

"Хотя определенные города избираются столицами культуры лишь на год, они остаются ими навсегда, потому что это сознательный выбор городских властей и граждан, который обязывает поддерживать такой статус и в дальнейшем. Будем упорно трудиться, чтобы получить престижный статус и для Киева ", - прокомментировала Диана Попова.