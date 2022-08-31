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Ключову частину турецької системи ППО Siper буде завершено в 2023 році

Київ • УНН

 • 373651 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Туреччина завершить ключову частину система ППО великої дальності Siper наступного року, заявив у середу глава турецького виробника ракет ROKETSAN. Про це пише УНН посилаючись на Anadolu.

Ключову частину турецької системи ППО Siper буде завершено в 2023 році

Деталі

Мурат Ікінджі повідомив агентству Anadolu, що система надійде на озброєння ЗС Туреччини наприкінці цього року.

Виступаючи на найбільшому в країні технологічному заході Teknofest, він зазначив, що деякі країни здатні виробляти такі системи ППО.

"Якщо Туреччина зробить Siper придатним для використання в польових умовах, це буде великий успіх", - додав він.

Згідно з офіційним оголошенням, у 2018 році президентство оборонної промисловості Туреччини підписало угоду з місцевими оборонними гігантами ASELSAN, ROKETSAN та Радою з наукових та технологічних досліджень Туреччини про виробництво системи протиповітряної оборони Siper.

Система матиме можливість боротися з літаками, крилатими ракетами, ракетами класу "повітря-земля" та безпілотними літальними апаратами.

У недавньому успішному випробуванні ППО вразила ціль з відстані понад 90 кілометрів на висоті понад 7 925 метрів.

У рамках проекту наступного року планується ввести в експлуатацію ракету Siper Block I з дальністю польоту понад 70 км.

Планується, що Siper Block II, яку буде введено в експлуатацію пізніше, матиме дальність польоту понад 100 кілометрів та можливості маневрування.

Крім Siper, яка, як очікується, конкуруватиме з російською системою С-400, є системи ППО Korkut, Sungur та Hisar.

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