Ключевая часть турецкой системы ПВО Siper будет завершена в 2023 году

Детали

Мурат Икинджи сообщил агентству Anadolu, что система поступит на вооружение ВС Турции в конце этого года.

Выступая на крупнейшем в стране технологическом мероприятии Teknofest, он отметил, что некоторые страны способны производить такие системы ПВО.

"Если Турция сделает Siper пригодным для использования в полевых условиях, это будет большой успех", – добавил он.

Согласно официальному объявлению, в 2018 году президентство оборонной промышленности Турции подписало соглашение с местными оборонными гигантами ASELSAN, ROKETSAN и Советом по научным и технологическим исследованиям Турции о производстве системы противовоздушной обороны Siper.

Система сможет бороться с самолетами, крылатыми ракетами, ракетами класса "воздух-земля" и беспилотными летательными аппаратами.

В недавнем успешном испытании ПВО поразила цель с расстояния свыше 90 километров на высоте свыше 7 925 метров.

В рамках проекта в следующем году планируется ввести в эксплуатацию ракету Siper Block I с дальностью полета более 70 км.

Планируется, что Siper Block II, которая будет введена в эксплуатацию позже, будет иметь дальность полета более 100 километров и возможности маневрирования.

Кроме Siper, которая, как ожидается, будет конкурировать с российской системой С-400, есть системы ПВО Korkut, Sungur и Hisar.