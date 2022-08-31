Ключевая часть турецкой системы ПВО Siper будет завершена в 2023 году
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Турция завершит ключевую часть системы ПВО большой дальности Siper в следующем году, заявил в среду глава турецкого производителя ракет ROKETSAN. Об этом пишет УНН ссылаясь на Anadolu.
Детали
Мурат Икинджи сообщил агентству Anadolu, что система поступит на вооружение ВС Турции в конце этого года.
Выступая на крупнейшем в стране технологическом мероприятии Teknofest, он отметил, что некоторые страны способны производить такие системы ПВО.
"Если Турция сделает Siper пригодным для использования в полевых условиях, это будет большой успех", – добавил он.
Согласно официальному объявлению, в 2018 году президентство оборонной промышленности Турции подписало соглашение с местными оборонными гигантами ASELSAN, ROKETSAN и Советом по научным и технологическим исследованиям Турции о производстве системы противовоздушной обороны Siper.
Система сможет бороться с самолетами, крылатыми ракетами, ракетами класса "воздух-земля" и беспилотными летательными аппаратами.
В недавнем успешном испытании ПВО поразила цель с расстояния свыше 90 километров на высоте свыше 7 925 метров.
В рамках проекта в следующем году планируется ввести в эксплуатацию ракету Siper Block I с дальностью полета более 70 км.
Планируется, что Siper Block II, которая будет введена в эксплуатацию позже, будет иметь дальность полета более 100 километров и возможности маневрирования.
Кроме Siper, которая, как ожидается, будет конкурировать с российской системой С-400, есть системы ПВО Korkut, Sungur и Hisar.