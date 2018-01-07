Клуб з Чемпіоншипу вибив "Арсенал" з розіграшу Кубку Англії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Один із грандів англійського футболу лондонський “Арсенал” в гостях зазнав поразки та вибув з розіграшу Кубку країни лише на стадії 1/32 фіналу, повідомляє УНН.
Колектив французького фахівця Арсена Венгера пішов на перерву матчу проти команди з нижчої ліги “Ноттінгем Форест” програючи 1:2. У господарів дубль оформив Ліхай, а за “канонірів” відзначився німець Мертезакер.
У другій частині баталії головний рефері призначив два пенальті по воротах Давіда Оспіни, які реалізував Бреретон і Доуелл. Лондонці відповіли тільки голом Денні Уелбека — 4:2.
Примітно, що на 89 хвилині “Ноттінгем” залишився догравати у меншості, проте “Арсенал” не зумів використати з цього дивідендів.
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Зауважимо, що “каноніри” були діючими володарями Кубку Англії, і тепер склали свої повноваження.
Варто відзначити, що “Ноттінгем Форест” наразі знаходяться лише на 14-му місці в Чемпіоншипі, а “Арсенал” — шостий в АПЛ.
До вашої уваги результати сьогоднішніх поєдинків Кубку Англії:
“Ньюпорт” — “Лідс” 2:1;
“Шрусбері Таун” — “Вест Хем” 0:0 (буде перегравання);
“Тотенхем” — “Вімблдон” 3:0.
Як раніше повідомляло УНН, у рамках розіграшу Кубку Англії відбулися два поєдинки 3-го раунду за участі трьох представників АПЛ — “Манчестер Юнайтед”, “Ліверпуля” та “Евертона”. “Ліверпуль” і “Манчестер Юнайтед” вийшли до 1/16 фіналу Кубку Англії.