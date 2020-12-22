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Клуб Ярмоленка зазнав розгромної поразки від “Челсі”

Київ • УНН

 • 12181 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. У 14-му турі Англійської Прем’єр-ліги лондонський “Челсі” вийшов переможцем із протистояння із “Вест Хемом”, передає УНН.

Клуб Ярмоленка зазнав розгромної поразки від “Челсі”

На 10 хвилині рахунок був змінений завдяки зусиллям оборонця Тіаго Сілви. Ближче до кінця матчу дубль оформив Абрахам — 3:0.

Український вінгер Андрій Ярмоленко відбув весь матч на заміні у “молотобійців”.

Отже, із 21 пунктом “Вест Хем” йде 10-м. “Челсі” знаходиться вище (25) — 5 рядок.

Додамо, що в інших матчах “Ліверпуль” розніс “Кристал Пелас” (7:0) на виїзді, “Манчестер Сіті” переміг “Саутгемптон” (1:0), “Арсенал” поступився “Евертону” (1:2).

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