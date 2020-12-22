Клуб Ярмоленка зазнав розгромної поразки від “Челсі”
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. У 14-му турі Англійської Прем’єр-ліги лондонський “Челсі” вийшов переможцем із протистояння із “Вест Хемом”, передає УНН.
На 10 хвилині рахунок був змінений завдяки зусиллям оборонця Тіаго Сілви. Ближче до кінця матчу дубль оформив Абрахам — 3:0.
Український вінгер Андрій Ярмоленко відбув весь матч на заміні у “молотобійців”.
Отже, із 21 пунктом “Вест Хем” йде 10-м. “Челсі” знаходиться вище (25) — 5 рядок.
Додамо, що в інших матчах “Ліверпуль” розніс “Кристал Пелас” (7:0) на виїзді, “Манчестер Сіті” переміг “Саутгемптон” (1:0), “Арсенал” поступився “Евертону” (1:2).