Клуб Ярмоленка зазнав розгромної поразки від “Челсі”

На 10 хвилині рахунок був змінений завдяки зусиллям оборонця Тіаго Сілви. Ближче до кінця матчу дубль оформив Абрахам — 3:0.

Український вінгер Андрій Ярмоленко відбув весь матч на заміні у “молотобійців”.

Отже, із 21 пунктом “Вест Хем” йде 10-м. “Челсі” знаходиться вище (25) — 5 рядок.

Додамо, що в інших матчах “Ліверпуль” розніс “Кристал Пелас” (7:0) на виїзді, “Манчестер Сіті” переміг “Саутгемптон” (1:0), “Арсенал” поступився “Евертону” (1:2).