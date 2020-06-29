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Клуб українського центрового пробився у фінал чемпіонату Іспанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 червня. УНН. БК "Барселона" центрового збірної України Артема Пустового переміг "Бургос" у півфіналі чемпіонату Іспанії, передає УНН з посиланням на ФБУ.

Рахунок зустрічі - 98:84. Найкращими у складі переможців стали Нікола Міротіч – 18 очок, Кайл Куріч – 16, Тома Ертель – 14+11 передач.

Наш баскетболіст у цьому поєдинку на майданчик не виходив.

В іншому півфіналі "Басконія" перемогла господарів фінального етапу з "Валенсії" – 75:73.

Відтак у фіналі 30 червня зустрінуться "Барселона" та "Басконія".

Відзначимо, що Володимир Герун завершив перший сезон у складі "Унікахи", не зумівши пробитися до півфінальної стадії.

Українські Національні Новини

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