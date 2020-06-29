Клуб українського центрового пробився у фінал чемпіонату Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. БК "Барселона" центрового збірної України Артема Пустового переміг "Бургос" у півфіналі чемпіонату Іспанії, передає УНН з посиланням на ФБУ.
Рахунок зустрічі - 98:84. Найкращими у складі переможців стали Нікола Міротіч – 18 очок, Кайл Куріч – 16, Тома Ертель – 14+11 передач.
Наш баскетболіст у цьому поєдинку на майданчик не виходив.
В іншому півфіналі "Басконія" перемогла господарів фінального етапу з "Валенсії" – 75:73.
Відтак у фіналі 30 червня зустрінуться "Барселона" та "Басконія".
Відзначимо, що Володимир Герун завершив перший сезон у складі "Унікахи", не зумівши пробитися до півфінальної стадії.