Клуб українського тренера здобув четверту поспіль перемогу на старті чемпіонату Білорусі

Деталі

У складі “Шахтаря” голи оформили Філіпенко, Антіч та Івановіч — 3:0.

Цитата

“Після перемоги хочеться говорити тільки хороші речі. Раді перемозі. Вона далася нелегко. Ми змогли по ходу гри внести важливі коригування, які допомогли і голи забити, і здобути таку, як це вже бачиться тепер, впевнену перемогу. Але на початку було непросто”, — зізнався коуч переможців Роман Григорчук.

Доповнення

“Шахтар” під орудою українського наставника Григорчука єдина в чемпіонаті команда, яка не втрачала очки — 4 перемоги в 4-х турах і 12 очок.