Клуб українського тренера здобув четверту поспіль перемогу на старті чемпіонату Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. ФК “Шахтар” із Солігорська продовжив переможну серію в чемпіонаті Білорусі, обігравши ФК “Сморгонь” у четвертому турі, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Деталі
У складі “Шахтаря” голи оформили Філіпенко, Антіч та Івановіч — 3:0.
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“Після перемоги хочеться говорити тільки хороші речі. Раді перемозі. Вона далася нелегко. Ми змогли по ходу гри внести важливі коригування, які допомогли і голи забити, і здобути таку, як це вже бачиться тепер, впевнену перемогу. Але на початку було непросто”, — зізнався коуч переможців Роман Григорчук.
Доповнення
“Шахтар” під орудою українського наставника Григорчука єдина в чемпіонаті команда, яка не втрачала очки — 4 перемоги в 4-х турах і 12 очок.