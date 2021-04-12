Клуб украинского тренера получил четвертую подряд победу на старте чемпионата Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. ФК “Шахтер” из Солигорска продолжил победную серию в чемпионате Беларуси, обыграв ФК “Сморгонь” в четвертом туре, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
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В составе “Шахтера” гола оформили Филипенко, Антич и Иванович — 3: 0.
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“После победы хочется говорить только хорошие вещи. Рады победе. Она далась нелегко. Мы смогли по ходу игры внести важные корректировки, которые помогли и голы забить, и получить такую, как это уже видится теперь, уверенную победу. Но в начале было непросто ”, - признался коуч победителей Роман Григорчук.
Дополнение
“Шахтер” под руководством украинского наставника Григорчука единственная в чемпионате команда, которая не теряла очки — 4 победы в 4-х турах и 12 очков.