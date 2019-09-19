Клуб Маліновського з розгромної поразки дебютував у групі Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У стартовому турі групового раунду Ліги чемпіонів-2019/2020 італійська "Аталанта" півзахисника збірної України Руслана Маліновського у Загребі зустрічалася з місцевим "Динамо", повідомляє УНН з посиланням на УАФ.
Гості поступилися хорватам із рахунком 0:4. Хет-трик оформив 26-річний півзахисник Міслав Оршич, ще раз забивав Леовак.
Маліновський з’явився на полі одразу після перерви, але допомогти команді забити бодай м’яч престижу не зміг.
Примітно, що для клубу з Бергамо цей поєдинок став дебютним в історії клубу на груповій стадії ЛЧ.
Додамо, що у наступному турі Ліги чемпіонів "Аталанта" прийматиме донецький "Шахтар".