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Клімкін і Елькін домовились вирішити питання недопуску українців до Ізраїлю

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся з Міністром з питань охорони навколишнього природного середовища Держави Ізраїль, Міністром у справах Єрусалима та єврейської спадщини, Співголовою Спільної міжурядової Українсько-Ізраїльської Комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва Зєевом Елькіним. Про це повідомила прес-служба українського зовнішньополітичного відомства, передає УНН.

Клімкін і Елькін домовились вирішити питання недопуску українців до Ізраїлю

“З метою вирішення питання стосовно недопуску значної кількості українських громадян на територію Ізраїлю в аеропорту Бен-Гуріон сторони ухвалили рішення найближчим часом провести в м.Єрусалимі консульські консультації”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час зустрічі міністрів відбувся обмін думками з нагальних питань двостороннього співробітництва. У контексті торговельно-економічного співробітництва було наголошено на пріоритетності підписання до кінця поточного року Угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем.

Міністри також обговорили перспективи ратифікації Верховною Радою України Угоди між Україною та Державою Ізраїль про соціальне забезпечення, підписаної 28 вересня 2012 року у Нью-Йорку.

Крім того, Клімкін відзначив вагомий особистий внесок у розвиток і зміцнення міждержавних українсько-ізраїльських відносин Надзвичайного і Повноважного Посла Ізраїлю в Україні Еліава Бєлоцерковскі, який незабаром завершить свою дипломатичну місію в Україні.

Раніше Президент України Петро Порошенко обговорив з керівництвом Ізраїлю проблему недопуску українців на територію країни.

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