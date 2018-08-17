Климкин и Элькин договорились решить вопрос недопуска украинцев в Израиль

“С целью решения вопроса о недопуске значительного количества украинских граждан на территорию Израиля в аэропорту Бен-Гурион стороны приняли решение в ближайшее время провести в г.Иерусалиме консульские консультации”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе встречи министров состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества. В контексте торгово-экономического сотрудничества была отмечена приоритетности подписания до конца текущего года Соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем.

Министры также обсудили перспективы ратификации Верховной Радой Украины Соглашения между Украиной и Государством Израиль о социальном обеспечении, подписанного 28 сентября 2012 года в Нью-Йорке.

Кроме того, Климкин отметил весомый личный вклад в развитие и укрепление межгосударственных украинско-израильских отношений Чрезвычайного и Полномочного Посла Израиля в Украине Элиава Белоцерковски, который вскоре завершит свою дипломатическую миссию в Украине.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко обсудил с руководством Израиля проблему недопуска украинцев на территорию страны.