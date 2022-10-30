Клімат: мільйони людей на Близькому Сході буде переміщено через брак води

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Голова фермерського синдикату Єгипту Хусейн Абу Саддам, який у листопаді проводить глобальний кліматичний саміт COP27, сказав AFP, що він уже є свідком виходу людей із сільської місцевості, спричиненого кліматом.

За його словами, сільське господарство в Єгипті - однієї з найпосушливіших країн світу - стало ще менш прибутковим через нові небезпеки, пов'язані з кліматом, такі як «поява нових паразитів».

За даними Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН), «приблизно 90 відсотків біженців прибувають із країн, які найвразливіші та найменш готові адаптуватися до наслідків зміни клімату».

У 2021 році стихійні лиха змусили «майже три мільйони людей» залишити свої будинки в Африці та на Близькому Сході.

За прогнозами дослідників, до 2060 року і так перевантажений сільськогосподарський сектор Єгипту може скоротитися на 47 відсотків.

У глобальному масштабі, за оцінками Світового банку, до 2050 року, якщо нічого не буде зроблено для його запобігання, 216 мільйонів людей буде переміщено всередині країни через зміну клімату, зокрема 19,3 мільйона людей у ​​Північній Африці.

За даними Європейського інституту Середземномор'я (IEMed), близько семи відсотків людей у ​​Північній Африці, де густонаселені берегові лінії знаходяться в числі найбільш уразливих у світі через підвищення рівня води, живуть на висоті менше ніж п'ять метрів над рівнем моря.

У єгипетському місті Олександрія, наприклад, два мільйони людей - майже третина його мешканців - можуть бути переміщені і 214 000 робочих місць можуть бути втрачені, якщо рівень моря підніметься на півметра.

Вже в Судані міжплемінні зіткнення через доступ до води та землі щороку забирають сотні життів. Усього за два дні у жовтні щонайменше 200 людей загинули, коли спалахнуло насильство у південному штаті Блакитний Ніл.

За даними ЮНІСЕФ, із 17 країн світу з найбільшим дефіцитом води 11 знаходяться на Близькому Сході та в Північній Африці.

За даними Світового банку, в Іраку 20 відсотків запасів прісної води в країні можуть зникнути, якщо світ потеплішає ще на один градус, а кількість опадів зменшиться ще на 10 відсотків. Третина сільськогосподарських угідь може бути позбавлена ​​зрошення, що створить гостру нестачу води для 42-мільйонного населення.

Йорданія, одна з найпосушливіших країн світу, була змушена подвоїти імпорт води з Ізраїлю в 2021 році, а заблокований сектор Газа протягом багатьох років страждає на хронічний брак води.