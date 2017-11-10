Клих був у комі ще на початку вересня - адвокат

"Ця інформація (про кому - ред.) дещо застаріла: він впадав в кому на початку вересня і десь більше місяця тому його відвідала його мати. Вона побачила його в поганому стані, але принаймні він у свідомості. Здоров'я погіршилося за останні місяці, але нової інформації про те, що він знову потрапив до лікарні, у нас немає", - сказав І.Новіков.

За його словами, немає можливості дізнатися, з яких причин С.Клих опинився в такому стані, оскільки в Росії вважають, що така інформація не для розголошення.

"Його відвідають консули. У нас немає певної інформації, які саме ліки йому давали. Нам повідомили, що нібито за власним проханням він був переведений в цю лікарню. Ми в це не дуже віримо. Але немає способу отримати точну інформацію, з яких причин він виявився в такому стані. Російська тюремна система наполягає на тому, що ця інформація не для розголошення певним особам, включаючи адвокатів і родини цих людей", - заявив адвокат.

Як повідомляв УНН, український політв'язень Клих в Росії провів шість днів в комі.

Нагадаємо, Верховний суд Чеченської Республіки РФ присудив С.Клиху 20 років позбавлення волі.

Станіслав Клих і Микола Карпюк, за версією російського слідства, брали участь у Першій Чеченській війні проти російських федеральних сил у складі збройних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.