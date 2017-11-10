Клых находился в коме еще в начале сентября - адвокат

"Эта информация (о коме - ред.) несколько устарела: он впадал в кому в начале сентября и где-то более месяца назад его посетила его мать. Она увидела его в плохом состоянии, но, по крайней мере он в сознании. Здоровье ухудшилось за последние месяцы, но новой информации о том, что он снова попал в больницу, у нас нет", - сказал И.Новиков.

По его словам, нет возможности узнать, по каким причинам С.Клых оказался в таком состоянии, поскольку в России считают, что такая информация не для разглашения.

"Его посетят консулы. У нас нет определенной информации, какие именно лекарства ему давали. Нам сообщили, что якобы по собственной просьбе он был переведен в эту больницу. Мы в это не очень верим. Но нет способа получить точную информацию, по каким причинам он оказался в таком состоянии. Российская тюремная система настаивает на том, что эта информация не для разглашения определенным лицам, включая адвокатов и семьи этих людей", - заявил адвокат.

Как сообщал УНН, украинский политзаключенный Клых в России провел шесть дней в коме.

Напомним, Верховный суд Чеченской Республики РФ присудил С.Клыху 20 лет лишения свободы.

Станислав Клых и Николай Карпюк, по версии российского следствия, участвовали в Первой Чеченской войне против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.