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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Клых находился в коме еще в начале сентября - адвокат

Клых находился в коме еще в начале сентября - адвокат

Киев  •  УНН

 • 10551 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Заключенный в России украинец Станислав Клых впал в кому еще в начале сентября и тогда к нему приезжала мать, сейчас нет информации о пребывании политзаключенного в больнице. Об этом заявил адвокат Илья Новиков в эфире телеканала "112 Украина".

"Эта информация (о коме - ред.) несколько устарела: он впадал в кому в начале сентября и где-то более месяца назад его посетила его мать. Она увидела его в плохом состоянии, но, по крайней мере он в сознании. Здоровье ухудшилось за последние месяцы, но новой информации о том, что он снова попал в больницу, у нас нет", - сказал И.Новиков.

По его словам, нет возможности узнать, по каким причинам С.Клых оказался в таком состоянии, поскольку в России считают, что такая информация не для разглашения.

"Его посетят консулы. У нас нет определенной информации, какие именно лекарства ему давали. Нам сообщили, что якобы по собственной просьбе он был переведен в эту больницу. Мы в это не очень верим. Но нет способа получить точную информацию, по каким причинам он оказался в таком состоянии. Российская тюремная система настаивает на том, что эта информация не для разглашения определенным лицам, включая адвокатов и семьи этих людей", - заявил адвокат.

Как сообщал УНН, украинский политзаключенный Клых в России провел шесть дней в коме.

Напомним, Верховный суд Чеченской Республики РФ присудил С.Клыху 20 лет лишения свободы.

Станислав Клых и Николай Карпюк, по версии российского следствия, участвовали в Первой Чеченской войне против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.

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