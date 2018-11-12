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Кличко: закликаю Президента та уряд запобігти зриву опалювального сезону в містах України

Київ • УНН

 • 3162 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко звернувся до Президента України та Кабінету міністрів невідкладно втрутитися в ситуацію зі зривом опалювального сезону в кількох містах, передає УНН із посиланням на повідомлення прес-служби Кличка.

Кличко відзначив, що сьогодні повністю або переважно без тепла залишаються, зокрема, міста Сміла, Кривий Ріг, Шепетівка, деякі інші.

“Газу містам, де сьогодні мерзнуть люди, не дає НАК „Нафтогаз“. Ми в Києві цю історію з відсутністю газу пройшли і врегулювали її. Але я знаю, як це непросто. Та нас ця проблема торкнулася влітку, — відзначив мер Києва. — Сьогодні ж тисячі людей мерзнуть! Не можна мешканців міст і містечок, владу на місцях залишати сам-на-сам з цими проблемами. На жаль, повторюється ситуація, коли державні чиновники — керівництво „Нафтогазу“ — займають недержавницьку позицію. І тому я звертаюся до президента, до уряду невідкладно втрутитися в цю ситуацію”, — підкреслив Кличко в коментарі журналістам на Раді регіонального розвитку за участі президента та прем‘єр-міністра України, що відбувається сьогодні в Києві.

У місті Сміла Черкаської області з понеділка, 12 листопада, запроваджують надзвичайний стан через відсутність опалення. Рішення про це ухвалила міськрада Сміли. Зазначається, що навчальні заклади закриють на невизначений час. Без тепла залишилися не тільки житлові будинки, а й лікарні, дитячі садки та школи 80-тисячного міста. Така сама ситуація виникла у місті Шепетівка, Хмельницької області. Місцевий голова закликав людей вийти на акцію протесту проти дій НАК “Нафтогаз”. Залишається без тепла і частина Кривого Рогу.

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