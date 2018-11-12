Кличко: призываю Президента и правительство предотвратить срыв отопительного сезона в городах Украины

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106765 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113588 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151160 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145472 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136936 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128444 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171880 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118101 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141660 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145413 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Кличко: призываю Президента и правительство предотвратить срыв отопительного сезона в городах Украины

Кличко: призываю Президента и правительство предотвратить срыв отопительного сезона в городах Украины

Киев  •  УНН

 • 3162 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Председатель Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко обратился к Президенту Украины и Кабинету министров безотлагательно вмешаться в ситуацию со срывом отопительного сезона в нескольких городах, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Кличко.

Кличко отметил, что сегодня полностью или преимущественно без тепла остаются, в частности, города Смела, Кривой Рог, Шепетовка, некоторые другие.

"Газа городам, где сегодня мерзнут люди, не дает НАК" Нафтогаз ". Мы в Киеве эту историю с отсутствием газа прошли и урегулировали ее. Но я знаю, как это непросто. И нас эта проблема коснулась летом, - отметил мэр Киева. - Сегодня же тысячи людей мерзнут! Нельзя жителей городов и городков, власть на местах оставлять один на один с этими проблемами. К сожалению, повторяется ситуация, когда государственные чиновники - руководство "Нафтогаза" - занимают негосударственная позицию. И поэтому я обращаюсь к президенту, в правительство безотлагательно вмешаться в эту ситуацию ", - подчеркнул Кличко в комментарии журналистам на Совете регионального развития при участии президента и премьер-министра Украины, что происходит сегодня в Киеве.

В городе Смела Черкасской области с понедельника, 12 ноября, вводят чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет Смелы. Отмечается, что учебные заведения закроют на неопределенное время. Без тепла остались не только жилые дома, но и больницы, детские сады и школы восьмидесятитысячных города. Такая же ситуация возникла в городе Шепетовка Хмельницкой области. Местный голова призвал людей выйти на акцию протеста против действий НАК "Нафтогаз". Остается без тепла и часть Кривого Рога.

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