Кличко наказав міським службам за п’ять днів усунути проблеми в місцях підтоплення

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 11900 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 26885 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 42016 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 53376 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 86668 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 68546 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 80282 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94544 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87585 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 182170 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2м/с
58%
Популярнi новини

На Миколаївщині покращилася погода: на дорогах зняли обмеження

12 квітня, 06:41 • 6374 перегляди

У Києві ліквідували пожежі після нічної атаки рф: нові кадри наслідків

12 квітня, 07:39 • 5424 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

12 квітня, 08:46 • 10218 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 4514 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

10:29 • 10472 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 42017 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 182171 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 337475 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 271479 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 381680 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 3302 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 4604 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 53374 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 19289 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 24441 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Кличко наказав міським службам за п’ять днів усунути проблеми в місцях підтоплення

Київ • УНН

 • 5354 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Комунальні служби міста розробляють план ефективних заходів із попередження підтоплень у найпроблемніших місцях столиці. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київради, передає УНН з посиланням на офіційний портал Києва.

Кличко наказав міським службам за п’ять днів усунути проблеми в місцях підтоплення

“Причини підтоплень є комплексними. Це і недотримання будівельних норм під час проведення будівельних робіт, недостатня пропускна спроможність існуючої дренажної системи, яка будувалась у 70-ті роки, не завжди якісна експлуатація таких мереж та інші. Очевидно, ми маємо справу, зокрема, і з наслідками зміни клімату. І, на думку фахівців Гідрометцентру, є всі підстави очікувати збільшення негативного впливу несприятливих явищ погоди у Києві”, — зазначив Віталій Кличко.

Він також дав доручення керівнику КК “Київавтодор” протягом 5 днів надати пропозиції щодо доцільності створення окремого профільного підрозділу у складі комунальної корпорації, який опікуватиметься утриманням і контролем функціонування систем зливової каналізації. А також — перевірити виконання технічних умов, наданих забудовникам у частині облаштування на об’єктах дощової каналізації.

Департамент благоустрою має у стислий термін провести обстеження місць, де відбувається прокладання інженерних мереж, та надати приписи щодо неухильного дотримання будівельних вимог і технологій.

Управління з надзвичайних ситуацій спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій має обстежити торговельні центри столиці щодо їх захищеності від потрапляння дощових стоків, та забезпечення безпеки відвідувачів.

“Після цього ми разом ухвалимо низку рішень. Порушникам правил вони не сподобаються. Але це не гра. Внаслідок негоди могли постраждати люди. Тому ми повинні здійснити всі необхідні заходи, щоб мінімізувати можливі наслідки надзвичайних ситуацій”, — заявив Віталій Кличко.

Він нагадав що за тиждень кілька разів Києвом вирувала негода. Три шквальні зливи, шквальний вітер та град. У місті повалило 300 та пошкодило 500 дерев, зруйновані 8 опор електропередач, і сталися великі підтоплення.

Особливо сильною була злива, яка у ніч на 19 серпня в Києві наробила великої шкоди. Внаслідок негоди і підтоплень автомобільний рух центром міста був паралізований. Деякі кафе, розважальні заклади та підземні паркінги у торгових центрах залило водою, затопило кілька вулиць у центрі столиці. Комунальні служби столиці оперативно усунули наслідки цієї негоди. Вранці у неділю в місті практично не було обмежень руху — окрім вулиці Антоновича. Там дорожники працювали безперервно протягом доби. І в понеділок зранку рух відремонтованою вулицею відкрили.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,865.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,656.05