Кличко приказал городским службам за пять дней устранить проблемы в местах подтопления
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Коммунальные службы города разрабатывают план эффективных мероприятий по предупреждению подтоплений в самых местах столицы. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время заседания Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного органа Киевсовета, передает УНН со ссылкой на официальный портал Киева .
"Причины подтоплений являются комплексными. Это и несоблюдение строительных норм при проведении строительных работ, недостаточная пропускная способность существующей дренажной системы, которая строилась в 70-е годы, не всегда качественная эксплуатация таких сетей и другие. Очевидно, мы имеем дело, в том числе и с последствиями изменения климата. И, по мнению специалистов Гидрометцентра, есть все основания ожидать увеличения негативного влияния неблагоприятных явлений погоды в Киеве ", - отметил Виталий Кличко.
Он также дал поручение руководителю КК "Киевавтодор" в течение 5 дней предоставить предложения относительно целесообразности создания отдельного профильного подразделения в составе коммунальной корпорации, который будет заниматься содержанием и контролем функционирования систем ливневой канализации. А также - проверить выполнение технических условий, предоставленных застройщикам в части обустройства на объектах ливневой канализации.
Департамент благоустройства имеет в сжатые сроки провести обследование мест, где происходит прокладка инженерных сетей, и предоставить предписания относительно неуклонного соблюдения строительных требований и технологий.
Управление по чрезвычайным ситуациям совместно с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям обследовать торговые центры столицы по их защищенности от попадания дождевых стоков, и обеспечение безопасности посетителей.
"После этого мы вместе примем ряд решений. Нарушителям правил они не понравятся. Но это не игра. Вследствие непогоды могли пострадать люди. Поэтому мы должны принять все необходимые меры, чтобы минимизировать возможные последствия чрезвычайных ситуаций ", - заявил Виталий Кличко.
Он напомнил, что за неделю несколько раз Киевом бушевала непогода. Три шквальные ливни, шквальный ветер и град. В городе повалены 300 и повредило 500 деревьев, разрушены 8 опор электропередач, и произошли большие подтопления.
Особенно сильной была ливень, который в ночь на 19 августа в Киеве наделала большой вред. Вследствие непогоды и подтоплений автомобильное движение в центре города было парализовано. Некоторые кафе, развлекательные заведения и подземные паркинги в торговых центрах залило водой затопило несколько улиц в центре столицы. Коммунальные службы столицы оперативно устранили последствия этой непогоды. Утром в воскресенье в городе практически не было ограничений движения - кроме улице Антоновича. Там дорожники работали непрерывно в течение суток. И в понедельник утром движение отремонтированной улице открыли.