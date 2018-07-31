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Кличко: ми робимо все, аби повернути гарячу воду та не допустити відключення електропостачання

Кличко: ми робимо все, аби повернути гарячу воду та не допустити відключення електропостачання

Київ • УНН

 • 5022 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. Міська влада Києва робить усе можливе, аби повернути гарячу воду в оселі киян та не допустити відключення електропостачання у столиці. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, коментуючи інформацію про можливе відключення ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

За його словами, на сьогодні тривають переговори щодо врегулювання ситуації з постачання природного газу на об’єкти теплогенерації у місті.

“Ми підготувалися до різних можливих сценаріїв розвитку подій. Але сподіваюся, що надзвичайних ситуацій вдасться уникнути. Ми очікуємо на те, що найближчими днями досягнемо домовленості, що дасть можливість відновити постачання гарячої води у квартири киян та не допустити відключень електроенергії у місті”, - заявив Кличко.

Від підкреслив, що рішення про відключення ТЕЦ не ухвалене. І наголосив, що сьогодні переговори із розв’язання проблеми тривають на рівні уряду. Міська влада запропонувала варіанти вирішення проблеми.

“Відключення ТЕЦ може спричинити загрозу регіонального рівня, тому для недопущення цієї ситуації питання винесено на національний рівень. Нам потрібно вирішити спірні питання, які ще існують із "Нафтогазом". Саме із цим пов’язана відсутність гарячої води в оселях багатьох киян. Ми налаштовані і робимо все, аби у найближчі дні це питання вирішити”, — підкреслив мер столиці.

Нагадаємо, що місто послідовно виконує рішення Київради щодо припинення угоди з “Київенерго” та повертає під контроль громади майно, що 17 років перебувало в управлінні комерційної структури.

Наразі завершений перший етап повернення майна. Зокрема, повернуто місту і передано в експлуатацію “Київтеплоенерго” 65 тисяч одиниць майна. До штату комунального підприємства переведені близько 5 тисяч працівників. Також підприємство вже ліквідувало майже тисячу пошкоджень теплових мереж у процесі підготовки до зими та отримало необхідні ліцензії і тарифи для роботи від КМДА та НКРЕКП.

“Нафтогаз” припинив поставки газу Києву через борги приватної компанії “Київенерго”. Цей борг становить майже 5 мільярдів гривень, із них 1,2 мільярда гривень — борги по пені і штрафам, 3,8 млрд — борги населення і юросіб.

“Нафтогаз” вимагає, щоб цей борг повернуло комунальне підприємство “Київтеплоенерго” — ставши правонаступником боргових зобов’язань комерційного підприємства “Київенерго”. Місто ж наполягає на тому, що кияни не повинні сплачувати, зокрема, борги по штрафах і пені, що виникли у результаті господарської діяльності комерційної структури і які не мають джерела для погашення.

На сьогодні через те, що НАК “Нафтогаз України” відмовляється укласти договір із “Київтеплоенерго” на поставку газу, більше 3 тисяч житлових будинків столиці залишаються без гарячої води.

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