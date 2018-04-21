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Кличко: Київ щасливий зустрічати кубки Ліги чемпіонів УЄФА

Київ • УНН

 • 11786 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Київ урочисто зустрів кубки Ліги чемпіонів УЄФА, які отримають переможці жіночого та чоловічого фіналів, передає УНН з посиланням на прес-службу мера.

Кличко: Київ щасливий зустрічати кубки Ліги чемпіонів УЄФА

Фінал жіночого турніру відбудеться 24 травня на стадіоні “Динамо” імені Лобановського, чоловічого - 26 травня на “Олімпійському”. Кубок, який отримає чоловіча футбольна команда, Кличку вручив Амбасадор фіналу Ліги чемпіонів УЄФА в Києві, головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко. Урочистості відбулися на Хрещатику, біля Київської міської державної адміністрації.

В урочистостях взяли участь мер Києва Віталій Кличко, президент Федерації футболу України Андрій Павелко, Амбасадори фіналів Ліги чемпіонів УЄФА Андрій Шевченко та представниця жіночої збірної України з футболу Ія Андрущак, президент футбольного клубу "Динамо" Ігор Суркіс.

“Я щасливий, що сьогодні кубки Ліги чемпіонів УЄФА, знаходяться у Києві. І що саме наше місто 26 травня прийматиме фінал найпрестижнішого європейського клубного турніру. А до сьогоднішнього вечора доторкнутися до легендарних кубків, сфотографуватися з ними, можуть кияни та гості нашого міста”, - заявив Кличко.

За словами мера, проведення фіналів Ліги чемпіонів УЄФА в столиці – це нагода презентувати Київ та Україну десяткам тисяч вболівальників, які прибудуть на один з найпрестижніших футбольних чемпіонатів до України з різних куточків світу.

“Думаю, нам заздрять мешканці багатьох міст Європи. Бо саме Києву випала честь приймати цього року фінал Ліги чемпіонів УЄФА. І це - нагода презентувати наше місто і нашу країну”, - додав він.

Кличко висловив сподівання, що на фінал Ліги чемпіонів до Києва приїдуть десятки тисяч туристів зі всього світу. Тому завдання столиці - продемонструвати їм українську гостинність, познайомити з традиціями та в черговий раз показати, що Україна - це частина Європи.

“І для нас це дуже важливо. Спорт не має кордонів і, справді, здатен змінювати світ. Я переконаний в цьому, як професійний спортсмен і як мер нашого прекрасного міста”, - зауважив міський голова.

Також Кличко запевнив, що місто гідно впорається із завданням провести такий престижний футбольний турнір на високому рівні, як і Євробачення у минулому році.

За словами президента ФФУ Андрія Павелка, від завтра кубки відвідають різні міста України, зокрема кубки побувають в Херсоні, Маріуполі, Дніпрі, Одесі, Харкові та Львові.

На фінальний матч, який відбудеться на стадіоні "Олімпійський" 26 травня киян запросив і Андрій Шевченко.

"Я щасливий сьогодні за наше місто та нашу країну. В цьому кубку закладена величезна історія - історія найкращих команд та найкращих футболістів, які щороку змагаються у фінанльному матчі. Я радий, що у нас є така можливість вживу побачити цей матч", - відзначив Андрій Шевченко.

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