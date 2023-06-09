"Кличко хоче повернути Комарницькому заблоковані прокуратурою кошти, які було вкрадено у киян", - Микитась

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Мер Києва Віталій Кличко "підписав явку з повинною", вимагаючи від прокуратури повернути гроші фірмі "Еко-Буд-Трейд" свого скандального друга Дениса Комарницького.

Таке переконання висловив президент корпорації "УкрБуд" Максим Микитась в себе на Facebook, зазначивши, що мова йде про гроші, "які вони разом (Кличко та Комарницький. — Ред.) вкрали у киян на будівництві Подільського мосту".

"Шикарна Явка с повинною! Ще ніколи не бачив, щоб мер так відверто підписувався під словами — Я вкрав — віддайте мій гаманець! Мер написав лист на прокуратуру — віддайте гроші Екобудтрейду! Діма Белоцерковець, Коля Поворозник — куди ви дивились, коли меру підсовували цей папірець! Заберіть у мера ручку! Вже всім відомо — мостом і не пахне — Лише ТХНЕ!!! Постом вище від 26.04 я вже описував як планувалося в травні викрадення з бюджету 1 млрд грн через Екобудтрейд! Але щоб мер столичного міста підписував офіційне прохання до прокуратури щодо приватної компанії, яка не має жодного побудованого об’єкту, авторитету, досвіду, трудових ресурсів, не має навіть бульдозера на балансі, але чомусь має сотні мільйонів на рахунках і "запашок" аж до Москви — це вже і дном назвати важко!" — обурився Микитась.

Він також нагадав Комарницькому, що той ще з 2019 року винен йому 1,8 млн доларів за відповідним меморандумом про спільну добудову Подільського мосту. За його словами, з урахуванням відсотків, на даний момент борг становить 2 млн 635 тис. доларів. І в разі його повернення Микитась готовий передати всю суму на потреби ЗСУ.

"В разі отримання 2 635 тис долл США (98 млн грн) боргу від Комарницького, або його бенефіціарів зобов’язуюсь одразу їх направити в конкретні фонди допомоги ЗСУ, зокрема розподілити між Головним управлінням розвідки, 79-ю окремою десантно-штурмовою бригадою, 128 окремою гірсько-штурмовою бригадою та Батальоном "Свобода". Передачу грошей пропоную провести одразу в банку, щоб в ту ж годину відправити кошти в заданому напрямку!" — заявив він.

Микитась наголосив, що мер Кличко нібито є "дахом" Комарницького в історії з цим боргом.

"На жаль, "кришею" Комарницького в даному питанні виступає мер м. Києва. Але ані Комарницький, ані мер не знайшли для мене часу за 3 роки зустрітись по цьому питанню! Листом до прокуратури мер м. Києва підтвердив своє пряме відношення до Екобудтрейду! Вважаю, що пан мер зможе вплинути на свого "смотрящего" Комарницького закрити борг з вкрадених за останні 4 роки мільярдів для перерахування коштів на підтримку ЗСУ!" — наголосив Микитась.