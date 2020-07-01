Кличко: 20 сімей, які постраждали від вибуху, отримають грошову компенсацію
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Документи на отримання грошової компенсації подали вже 20 сімей. Сьогодні чи завтра вони отримають кошти. Про це під час брифінгу сказав мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Минулого тижня ми ухвалили рішення надати разом з фондом “Майбутнє. Київ” додаткову матеріальну допомогу готівкою. Ці гроші потрібні людям, насамперед, на відновлення документів. Допомогу вже отримали 115 людей, які мешкали в будинку. Термінове відновлення документів необхідне мешканцям, в тому числі, для отримання матеріальної компенсації, як надає місто”, - сказав Віталій Кличко.
Він нагадав, що всі постраждалі отримають від 50 до 100 тис. грн.
“Пакет документів на компенсацію вже подали 20 сімей і отримають кошти сьогодні, максимум - завтра. Також Київ надасть допомогу для ремонту в квартирах, що отримають постраждалі мешканці”, - додав Віталій Кличко.
Нагадаємо, Президент Зеленський передав ключі від нових квартир постраждалим від вибуху на Позняках.
Також нагадаємо, 21 червня у Києві стався вибух у багатоповерхівці, було зруйновано декілька поверхів. Рятувальники виявили тіла п’яти загиблих.