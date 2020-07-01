Кличко: 20 семей, пострадавших от взрыва, получат денежную компенсацию
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Документы на получение денежной компенсации подали уже 20 семей. Сегодня или завтра они получат средства. Об этом во время брифинга сказал мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"На прошлой неделе мы приняли решение предоставить вместе с фондом "Будущее. Киев" дополнительную материальную помощь наличными. Эти деньги нужны людям, прежде всего, на восстановление документов. Помощь уже получили 115 человек, которые жили в доме. Срочное восстановление документов необходимо жителям, в том числе, для получения материальной компенсации, которую предоставляет город", - сказал Виталий Кличко.
Он напомнил, что все пострадавшие получат от 50 до 100 тыс. грн.
"Пакет документов на компенсацию уже подали 20 семей и получат средства сегодня, максимум - завтра. Также Киев окажет помощь для ремонта в квартирах, которые получат пострадавшие жители", - добавил Виталий Кличко.
Напомним, Президент Зеленский передал ключи от новых квартир пострадавшим от взрыва на Позняках.
Также напомним, 21 июня в Киеве произошел взрыв в многоэтажке, было разрушено несколько этажей. Спасатели обнаружили тела пяти погибших.